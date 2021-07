Verdachte beschieten ambassade Saoedi-Arabië ontkent schieten met pistool

Het ambassadegebouw aan de Koninginnegracht in Den Haag werd op 12 november ‘s ochtends vroeg 29 keer onder vuur genomen. Er kwamen tientallen gaten in het pand, maar er vielen geen gewonden. Een bewaker zou wel bedreigd zijn. Mohammed A. werd diezelfde middag aangehouden in Zoetermeer en verblijft ruim acht maanden in de cel.