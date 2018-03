Verdachte bij schietpartij Haags café La Suegra vrijgesproken

Het OM ging ervan uit dat de vrouw uit Capelle aan den IJssel, de toenmalige vriendin van Tico, hem op de bewuste nacht van Den Haag naar haar woonplaats had gereden. Volgens de Haagse rechtbank staat alleen vast dat de man en vrouw met haar auto zijn weggereden van de parkeerplaats vlakbij het café. Een politieagent had ze daar nog aangehouden, maar liet ze weer gaan. Wat daarna is gebeurd, staat volgens de rechtbank niet vast. Misschien was de vermoedelijke schutter na 100 meter weer uitgestapt. Ook is niet duidelijk of de vrouw wel wist dat haar vriend in het café geschoten had.