Verdachte dodelijke schietpartij Haagse shishalounge zwijgt

Mustaf S. wordt verdacht van moord of doodslag. Hij zou in de nacht van 7 op 8 april meerdere keren op de jongen hebben geschoten. De jongen overleed twee dagen later in het ziekenhuis. Mogelijk hadden de twee ruzie. De schietpartij is gefilmd en dat filmpje circuleert op internet. Hierop is een man te zien die wegrent.