Verdachte dodelijke schietpartij in Haagse uitgaansstraat uitgeleverd door Brazilië

Gewonde na vechtpar­tij in Den Haag, slachtof­fer naar ziekenhuis gebracht

Een man is zaterdagnacht lichtgewond geraakt na een vechtpartij aan de Loosduinseweg in Den Haag. De politie werd gealarmeerd voor een steekpartij, maar gaat er niet vanuit dat die ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De man is vermoedelijk in glas gevallen.

8 mei