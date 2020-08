Verdachte dodelijke steekpartij Leidschendam langer vast

Update/video Auto rijdt terras op in Den Haag nadat bestuurder in slaap valt

16:10 Een auto is vanochtend op een terras aan de Dierenselaan in Den Haag beland. Volgens de politie was de bestuurder tijdens het rijden in slaap gevallen en vloog hij vervolgens uit de bocht. Er zat op het moment van het ongeluk een aantal gasten buiten aan tafeltjes, twee mensen raakten lichtgewond. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis.