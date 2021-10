Verdachte drillrappers van dodelijke steekpartij zijn emotioneel tijdens rechtszaak, roepen god aan

Veel politie-in­zet bij te water geraakt kind in Bezuiden­hout

18 oktober Hulpdiensten zijn maandag aan het begin van de avond massaal uitgerukt voor een kindje dat te water was geraakt in Bezuidenhout in Den Haag. Volgens calamiteitensite Regio15 is het kind, dat in het water lag in de buurt van de Pahudstraat, met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.