Verdachte gevlucht na mishandeling van man met papegaai

even bellen met 'Stadsfiets is wat mij betreft het nieuwe ov'

15:03 Peter Duivesteijn is vooral bekend van Rondvaart De Ooievaart, maar sinds vorig jaar is hij ook eigenaar van 850 groen-gele Haagsche Stadsfietsen. In de anderhalve meter samenleving die ons wacht, ziet hij zijn kans schoon. Hagenaars en toeristen moeten op de fiets. Een huurfiets, de groen-gele Haagsche Stadsfiets.