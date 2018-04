Verdachte herkent zichzelf op beelden en meldt zich bij politie

HBS'er Jampie Kuneman liep niet met zijn prestaties te koop

12:15 HBS'er Jampie Kuneman is gisteren overleden. De oud-voetballer is 94 jaar geworden. Kuneman, die eigenlijk Jean-Jacques heette, maakte deel uit van het 'Gouden Binnentrio', een attractie op toenmalig speelterrein Houtrust. Samen met de spitsen Anton van der Vegt en Piet Langelaan. Kuneman was de technisch begaafde linksbinnen.