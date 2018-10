Verdachte in vermissingszaak Nsimire komt voorlopig vrij

De man zou de tiener, die van 27 juli tot en met 22 augustus vermist was, in die periode zeker enige tijd onderdak hebben geboden. Ook werden in zijn woning aanwijzingen gevonden voor ontucht. De Hagenaar werd op 22 augustus opgepakt .

Onzekerheid

Een maand lang vroeg Den Haag zich af: 'Nsimire, waar ben je?' Net als haar ouders die al die tijd in onzekerheid zaten. Een oproep van haar vader op Facebook aan 'iedereen in Nederland' zorgde ervoor dat de vermissing van de Haagse tiener landelijk in het nieuws kwam en veel aandacht kreeg. 'Wij gaan kapot zonder haar', schreef hij. Toen bekend werd dat het meisje terecht was, liet de familie weten 'alleen maar blij te zijn'.