Verdachte komt vrij na dodelijke steekpartij in slagerij Hobbemaplein, man handelde uit noodweer

De rechter acht bewezen dat de 39-jarige man genoodzaakt was om zichzelf te redden toen hij werd belaagd in een kleine ruimte. Volgens de rechter is het slachtoffer in deze zaak de agressor. De officier van justitie eiste twee weken geleden nog negen jaar cel tegen de verdachte. De rechter legt geen straf op omdat de emotie van de verdachte op dat moment van doorslaggevend belang is.

De verdachte beweerde in een eerdere zitting dat hij in angst handelde. Na een schermutseling tussen beide mannen op 17 juli ’s ochtends was er in de middag weer een conflict in de slagerij, deze keer met de eigenaar erbij. Tijdens een gesprek in het keukentje kwam het tot een nieuwe confrontatie met Farid en ook de eigenaar, aldus M. Hij stak Farid omdat die hem niet uit het keukentje liet wegkomen, vertelde de Afghaanse man toen bij de rechtbank. ,,Ik weet niet hoe vaak ik stak, ik hield mijn ogen dicht op dat moment. Ik was in paniek.”