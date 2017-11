Verdachte moord in oudste coldcasezaak in hoger beroep

De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat E. het slachtoffer met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht. 'Er zijn sterke aanwijzingen dat het slachtoffer op professionele wijze door de verdachte is geëxecuteerd', stelde de rechter. Het Openbaar Ministerie had zestien jaar cel geëist . Een motief voor de moord is nooit duidelijk geworden.

Het is in Nederland de oudste coldcasezaak waarvoor een verdachte is opgepakt. Sharon werd in 1990 in haar huis aan de Haagse Regentesselaan met messteken gedood, terwijl haar dochtertje in de kamer ernaast lag te slapen. Er werd toen dna gevonden, waardoor vorig jaar E. kon worden aangehouden.