Verdachte moord Portugese Maria verdacht van nóg een moord

Gerard P. was de partner van Maria. In januari bekende dat hij schuld heeft aan haar dood, maar dat dat niet met opzet was. De vrouw was op 25 augustus voor het laatst levend werd gezien bij hun woning in de Haagse wijk Laak. De politie kon op camerabeelden zien dat ze haar woning inging, maar daarna nooit meer uitkwam. Een dag later zien ze P. zakken betonmortel naar binnen sjouwen, weer een dag later zagen ze hem weer naar buiten komen, nu met een loeizware koffer op een steekkar.



Het kenteken van P’s auto wees de agenten daarna de weg naar het Starnmeer in Noord-Holland. P. zit dan al vast.



Het OM gelooft niets van het verhaal van P. dat hij Maria niet met opzet doodde en is er dan ook van overtuigd dat hij haar met voorbedachte rade om het leven heeft gebracht om vervolgens het lichaam vakkundig kwijt te raken. Ze had zeven messteken in haar hart en longen, haar keel was dichtgeknepen en ze had slaag gekregen.