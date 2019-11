Verdachte neersteken drie tieners nog niet gepakt, SP last opruimdag af door steekpartij

groene vingers Volkstui­nen populari­teit groeit: Tuinieren is hip, maar wat als je geen tuin hebt?

8:32 Tuinieren is hip. Maar wat als je geen tuin hebt, of alleen een balkonnetje? Steeds meer (jonge) gezinnen ontdekken de volkstuinverenigingen. ,,Een huis met tuin is in Den Haag een stuk duurder."