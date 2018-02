Verdachte ontkent misbruik 12-jarige: ‘Alleen geknuffeld en gezoend’

De vader van het meisje uit het Groningse Grootegast deed op 31 oktober een wanhopige oproep op Facebook. Zijn jonge dochter was op de bus gestapt en sindsdien ontbrak elk spoor. Het bericht werd meer dan 90.000 keer gedeeld. Een dag later zei ook de politie zich grote zorgen te maken. Uiteindelijk werd ze na een paar dagen teruggevonden, aan de andere kant van het land, hier in Den Haag , in Segbroek. De jongen van 18 die in huis was, werd aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie was het deze Raad Al D. die het meisje had overgehaald om naar Den Haag te komen, betaalde hij haar treinkaartje en ging hij haar in Groningen ophalen. Thuis in Den Haag had hij seks met haar. Met het meisje gaat het sindsdien slecht, zo liet de advocaat van de familie vandaag in de Haagse rechtbank weten bij een tussentijdse zitting. Het incident beheerst nog dagelijks haar leven.

'Knuffel en zoen'

De jongeman hield vandaag vol dat hij niet wist dat het strafbaar was wat hij deed. ,,Ik heb haar alleen een knuffel en een zoen gegeven.’’ Bovendien was het, aldus de verdachte, het meisje geweest die hem had gesmeekt haar te komen halen.



De nog jonge Al D. vindt het moeilijk te verteren dat hij in de cel belandde. ,,Ik ben met mijn moeder uit Irak gevlucht. Mijn oom is gedood, mijn vader is er overleden. We dachten hier veilig te zijn, en nu zit ik al maanden in een cel.’’



De rechter besloot vandaag dat Al D. in vrijheid zijn proces mag afwachten. Volgens deskundigen is de kans miniem dat hij in herhaling valt. De angst daarvoor was de reden dat hij nog in voorarrest zat.