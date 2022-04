Verdachte opgepakt na overval op winkel aan Regentesselaan

De politie is met veel agenten aanwezig. De omgeving is afgezet met lint en in en rondom de zaak wordt onderzoek gedaan. Ook is er een ambulance uitgerukt die zich over een persoon heeft ontfermd.



Na de overval is een persoon aangehouden. ,,Het onderzoek is nog in volle gang, daarbij onderzoeken we ook de rol van de aangehouden verdachte”, meldt de politie.