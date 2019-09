Verdachte probeert 25-jarige Hagenaar te beschieten tijdens ruzie en slaat op de vlucht

De politie is op zoek naar een schutter die op woensdagavond 31 juli een 25-jarige Hagenaar onder vuur zou hebben genomen tijdens een ruzie. De man werd niet geraakt, maar meerdere mensen hoorden het schot.

Op beelden van beveiligingscamera’s is te zien dat de schutter, met het wapen nog in de hand, op de vlucht slaat. De beelden zijn vanavond te zien in Opsporingsprogramma Team West.

Agenten die op de melding afkwamen, troffen niemand aan in de Schalk Burgerstaat. Zowel de dader als het slachtoffer was nergens te bekennen. Dankzij getuigenverklaringen kon de politie een 25-jarige hagenaar aanhouden. Dit bleek om de man te gaan waar op geschoten was.

De schutter is nog altijd spoorloos,. Het gaat om een man van rond de 30 jaar oud en ongeveer 1,75 meter lang. Hij droeg grijze kleren en is mogelijk weggereden in een zwarte Volvo V40. De politie roept getuigen op om zich te melden.