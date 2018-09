Verdachte snelle straatroven aangehouden

Bij alle straatroven op 7 augustus sprak de straatrover slachtoffers met een smoes aan en bestal hij hen daarna. De eerste straatroof vond plaats in de Mijdrechtstraat. De dader deed alsof hij het slachtoffer wilde bedanken met een high five, maar greep vervolgens zijn portemonnee uit zijn zak. De tweede roof vond plaats op de Herengracht. Dit slachtoffer werd van achteren benaderd door de dief, die op zijn portemonnee uit was. De dader vluchtte, maar toen hij merkte dat het slachtoffer de achtervolging in had gezet, gooide hij de portemonnee weg.



De man wilde hierna een fiets stelen van een 14-jarige jongen op het Korte Voorhout. Toen de jongen tegen hem inging, sloeg hij hem in het gezicht en stal hij alsnog de fiets.