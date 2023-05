Verdachte spionagezaak blijkt partner te zijn geweest van Haagse securitycluster: ‘Dit is vreselijk’

Sebastiaan is overdag huisarts en staat ‘s avonds op toneel: ‘Ook als dokter probeer ik lichtheid te brengen’

Nadat Sebastiaan van Beek werd afgewezen voor de toneelschool, ging hij als tweede keuze geneeskunde studeren. Nu is hij de huisarts die in zijn vrije tijd op het toneel staat. ,,Net als in het theater gaat het er in de dokterspraktijk om dat je contact met de mensen maakt”, zegt hij.