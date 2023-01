Verdachte straatroven Schilderswijk ontkent, maar moet toch negen maanden cel uitzitten

Politie ontdekt 482 lachgas­fles­sen in garagebox van woning aan Wilhelmi­nastraat in Den Haag

Het is vanaf 1 januari verboden om lachgas recreatief te gebruiken, desalniettemin stuitte de politie maandag na een tip op in totaal 482 lachgasflessen met ruim 700 liter aan lachgas in twee woningen in de Wilhelminastraat in Den Haag.

