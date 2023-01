Verdachte van beroving 18-jarige en van oplichting 82-jarige blijkt dezelfde man

Een 18-jarige man die slachtoffer werd van een beroving waarbij hij gedwongen werd geld te pinnen én een 82-jarige die werd opgelicht: het is het werk van dezelfde verdachte. De man is op camerabeelden vastgelegd.

Op de Zweeloostraat in Den Haag loopt op 13 september een jongen van 18 jaar over straat wanneer hij in het Turks wordt aangesproken door de latere dader. De man vraagt aan het toekomstige slachtoffer of hij met zijn telefoon mag bellen. Wanneer de jongen geen Turks blijkt te spreken, gaat de man over op het Nederlands, maar ook dan geeft de jongen zijn telefoon niet.

Wat volgt is dat de man de jongen vastpakt, geld eist en de jongen bedreigt met een vermoedelijk steekwapen. Bij het doorzoeken van de jas en tas van het slachtoffer vindt de dader een pinpas en de jongen wordt geforceerd te pinnen bij een geldautomaat aan de Leyweg. De man maakt hem 500 euro afhandig; meer kon niet vanwege de pinlimiet.

Doet zich voor als bankmedewerker

Twee maanden later, op 7 november 2022, vindt de man een nieuw slachtoffer in een 82-jarige man die aan de Dedemsvaartweg woont. Deze keer doet de dader zich voor als bankmedewerker. Het lukt hem om de pincode van de man te ontfutselen en hij zorgt ervoor dat hij de pinpas bij hem thuis kan ophalen. Dit gebeurt nog diezelfde avond.

Met de pinpas van de oudere man gaat de verdachte opnieuw naar de geldautomaat aan de Leyweg. Waar hij eerder 500 euro kon pinnen, is dat in dit geval 100 euro. De familie van het slachtoffer heeft zijn pinlimiet aangepast, omdat de man dementerend is en al eerder slachtoffer is geworden van oplichting.

In beide gevallen is de verdachte op camerabeelden bij de pinautomaat vastgelegd. Ook in de flat van het 82-jarige slachtoffer werd hij gefilmd.

