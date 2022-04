Verdachte van brandstichting tegen de rechter: ‘Misschien moet u zelf naar de psychiater’

Richard W. (37), de man die in zijn eigen woning brand stichtte omdat hij het koud had, is ‘psychiatrisch in de war’. In zijn huis werden al eens drugs en een hennepkwekerij gevonden en ook stond de woning eerder in lichterlaaie door een brandbom.