Verdachte van dollemansrit daagt niet op in de rechtbank: ‘Uw cliënt maakt er een klerezooi van’

Audi botst na lange achtervol­ging door woonwijken met politiewa­gen en vliegt in brand

Een lange achtervolging door onder andere Rijswijk en Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag geëindigd in een crash. Op de Wenckebachstraat in Den Haag kwam de auto in botsing met een politievoertuig.

12 februari