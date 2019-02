Verdachte van dood bejaarde Hagenaar zegt te zijn misbruikt door slachtoffer

Familieleden van de verdachte zouden ook eenmaal getuige zijn geweest van het misbruik, tijdens een vakantie in die tijd. Het moordslachtoffer zou met de familie zijn meegereisd. In 2002 zou er ook bij de politie melding zijn gemaakt van het vermeende misbruik door het slachtoffer. De 29-verdachte van de moordzaak zou er nog altijd last van hebben. ,,Hij had er nachtmerries van”, aldus de advocaat. ,,Hij kwam het slachtoffer ook nog vaak tegen in de buurt.”



Volgens buurtgenoten kwamen er ook regelmatige jonge mannen bij de omgebrachte Hagenaar over de vloer. De officier van justitie verklaarde vrijdag dat justitiële documentatie over het slachtoffer toegevoegd zal worden in het strafdossier van deze zaak. De 29-jarige verdachte zal voor observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Daar zal moeten blijken of hij lijdt aan een posttraumatische stressstoornis. Binnen drie maanden wordt de zaak voortgezet.