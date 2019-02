Verdachte van dood Olena op vrije voeten

De rechtbank heeft vandaag besloten dat G. de komende twee weken niet vast hoeft te zitten. Ondanks de forse strafeis van tien jaar van het OM, denken de rechters dat G. niet langer in de cel in hoeft dan de ruim een jaar die hij al in voorarrest zat. Daarom komt hij vandaag op vrije voeten. Advocaat Michael Mantz zegt het besluit al verwacht te hebben. ,,Het is voor mij geen verrassing. Het was al een moeilijke zaak en het Openbaar Ministerie heeft onhandig twee mede-verdachten te vroeg geseponeerd. Er is geen bewijs.” Mantz denkt dan ook dat de rechtbank G. vrij gaat spreken.

Mishandeling

Gisteren stond G. voor de rechtbank in verband met de dood van de 42-jarige Russische Olena, die twee jaar geleden in haar woning aan de Leyweg zo ernstig werd mishandeld dat ze een dag later overleed aan haar verwondingen. Wendell en twee vrouwen die ook in de woning aanwezig waren geweest, werden aangehouden.



De vrouwen werden al snel vrijgelaten. G. bleef ruim een jaar in voorarrest. Hij alleen zou volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk zijn voor de dood van zijn vriendin. Zijn advocaat Michael Mantz plaatste daar gisteren al vraagtekens bij. Volgens hem is helemaal niet duidelijk hoe Olena aan haar verwondingen is gekomen en wie daarvoor verantwoordelijk is. G. zelf ontkent al twee jaar lang.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak in de zaak.



