Verdachte van fatale steekpartij Hoogvlietstraat niet naar afkickkliniek

In de Hoogvlietstraat in Moerwijk overleed op 7 juni 2020 een 36-jarige bewoner nadat hij thuis meerdere malen was gestoken met een mes. Volgens buurtbewoners was er een ruzie aan voorafgegaan. C. van H. (41), die bij het slachtoffer op bezoek was, vluchtte op de fiets en werd kort daarna opgepakt op de Melis Stokelaan. Hij wordt verdacht van de dodelijke steekpartij.