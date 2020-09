Verdachte van fatale steekpartij Hoogvlietstraat ‘weet niets meer’

Update Man valt in slaap in 75 meter hoge bouwkraan, arrestatie­team klimt omhoog

11:03 Een arrestatieteam van de politie heeft zondagavond een man uit een bouwkraan gehaald. Dat gebeurde op een bouwterrein aan het Prins Willem-Alexanderhof in Den Haag. De man heeft tegen de politie gezegd dat hij in slaap was gevallen in de kraan.