Verdachte van fatale steekpartij in Leidschendam blijft langer in cel

Update Klimaatac­ti­vis­ten Extinction Rebellion bezetten eilandje in Hofvijver

14:47 Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zitten op het eilandje in de Hofvijver in Den Haag. Daar hebben ze spandoeken opgehangen met teksten als ‘klimaatcrisis gaat niet met vakantie’. Ook wordt er opgeroepen tot een opstand in Amsterdam.