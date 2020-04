Verdachte van fatale steekpartij op Turkse uitvaart stak andere man in zijn hals

Wie hapt er nog een harinkje?

12:56 De vissector in Nederland heeft het zwaar. Het Europees pulsverbod en de brexit zorgden al voor grote onzekerheid en nu is daar dus ook nog de coronacrisis bijgekomen. Er wordt nog wel volop gevist in de Noordzee, maar er is veel minder afzet omdat alle restaurants dicht zijn. ,,Je ziet wel dat veel meer mensen nu thuis koken.’’