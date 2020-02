Verdachte van moord op Hagenaar d’Angelo moet zich laten onderzoeken in Pieter Baan Centrum

Jammer

Wat er precies is gebeurd op die fatale vroege ochtend van 27 augustus is overigens nog steeds niet helemaal duidelijk. Zeker is slechts dat politieagenten in een woning aan de Uilebomen in Den Haag het stoffelijk overschot vonden van d’Angelo.

Peter Spaargaren, advocaat van verdachte Felisinio S., is niet blij met het vonnis: ,,Onderzoek in het Pieter Baan Centrum levert ongeveer negen maanden vertraging op in hele rechtsgang. En dat is jammer, want er zijn toch wel duidelijke aanwijzingen dat er in zijn geval sprake was van zelfverdediging. Maar het is niet anders.’’