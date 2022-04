Verdachte van moord op transgender sekswerker Briza (40): ‘Ze wilde mij met een vork doodsteken’

Na de vechtpartij had Thanassis K. steekgaten in zijn jas en bodywarmer, terwijl zijn vriendin Briza levenloos in de hotelkamer achterbleef. Ze kregen ruzie ‘om bijna helemaal niets’, zei K. vanmiddag in de Haagse rechtbank tijdens de eerste voorbereidende zitting. Ze konden niet met en niet zonder elkaar. Nu K. erop terugkijkt hadden ze veel eerder uit elkaar moeten gaan. ,,We hebben heel erg veel van elkaar gehouden. Het is op die hotelkamer helemaal uit de hand gelopen.”