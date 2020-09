Verdachte van neersteken tieners op de Grote Marktstraat morgen voor de rechter

Psychisch onderzoek naar steker Grote Markt­straat afgerond, rechtszaak in september

7 juli De rechtszaak tegen Luis P., de man die in november drie tieners neer zou hebben gestoken in de Grote Marktstraat, heeft op 24 september plaats. Het onderzoek is vrijwel afgerond. P. is in het Pieter Baan Centrum onderzocht. Aan het rapport wordt nog geschreven, maar dat is in de ‘afrondende fase’.