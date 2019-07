Verdachte van poging terroristische aanslag op het Binnenhof gedwongen naar Pieter Baan Centrum

Ramon A., de man die ervan wordt verdacht dat hij in februari op het Binnenhof een terroristische aanslag wilde plegen, wordt gedwongen opgenomen in het Pieter Baan Centrum.

Zelf weigerde A. mee te werken aan de onderzoeken van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). De 38-jarige Fries vond dat niet nodig en de onderzoekers kunnen in de korte tijd en met de korte vragenlijsten nooit een gedegen diagnose stellen, aldus Ramon A.. Hij is in Zaandam, waar hij vastzit, al onderzocht om te bekijken welke behandeling hij nu eventueel nodig heeft. Bovendien, zo redeneert hij, moet eerst maar eens vast komen te staan dat hij schuldig is. Pas daarna moet de vraag aan bod komen hoe toerekeningsvatbaar hij is en of hij nog behandeld moet worden.

Volgens zijn advocaat staat het zeker nog niet vast dat A. veroordeeld wordt. Hij zou uit eigen beweging besloten hebben zijn plan niet door te zetten. Hij was inderdaad vanuit Friesland met de trein naar Den Haag gereisd, met een rugtas met daarin twee vleesmessen. Gedreven door de overtuiging dat hij door de overheid in de gaten werd gehouden, toog hij naar het Binnenhof. Maar rustig rokend op een bankje op het Buitenhof, veranderde hij van gedachten. Hij zag alleen maar toeristen en kinderen voorbijlopen, niet de politici waar hij het eigenlijk op voorzien had.

,,De rechtbank kan daarom niet anders dan tot vrijspraak komen in deze zaak”, aldus de advocaat, die verder meldde dat de Fries met Indische roots bereid is een behandeling te ondergaan. ,,Ook zijn er geen aanwijzingen dat hij medicatie weigert. Zijn medicatie werd afgebouwd in Friesland. Dat was verkeerd. Daar zijn we het allemaal over eens.” Want slechts enkele maanden na dat afbouwen, pakte Ramon A. de trein naar Den Haag.

Aanslag

De rechters oordeelden na beraad dat A. toch in het Pieter Baan Centrum moet worden opgenomen. Volgens de rechters is namelijk van belang om te weten wat de man dreef toen hij naar het Binnenhof ging en daar riep dat hij een aanslag zou plegen. De rapportage die in Zaandam is gemaakt, ziet vooral toe op wat A. nu nodig heeft.

Hoewel het de vraag is in hoeverre A. in het Pieter Baan Centrum zal willen meewerken, wordt hij daar in elk geval geobserveerd. Dat betekent dat het nog wel even gaat duren voordat de zaak écht behandeld wordt. Er is een wachttijd van ongeveer zestien weken. Daar komt de observatieperiode van zes weken bij en daarna moet de rapportage gemaakt worden.

Op de vraag van de rechter of A. begreep waarom hij gedwongen opgenomen wordt, antwoordde hij: ,,Ja, maar volgens mij heeft u het niet begrepen.”