Verdachte van ’s lands oudste coldcasezaak vrijgesproken voor moord en ‘doodslag is verjaard’

Miriam SharonIsraëliër Daniel E. is vandaag vrijgesproken voor moord op Miriam Sharon (36). Tegen E. was in het hoger beroep veertien jaar cel geëist, maar de rechter besloot vandaag anders. ,,Het gerechtshof heeft de verdachte in de cold case van Miriam Sharon vrijgesproken van moord. Doodslag is verjaard, daarom wilde het Hof niets zeggen over de betrokkenheid van de verdachte bij de doodslag.”

Die bewuste avond, 8 oktober 1990, ziet het 7-jarige dochtertje van Miriam Sharon hoe een Israëlische man in huis komt. Het kindje wordt door haar moeder naar bed gestuurd. ,,Wanneer de bovenbuurvrouw later op de avond, door een schreeuw gealarmeerd, gaat kijken treft zij Miriam Sharon met doorgesneden keel aan in de gang”, aldus het Openbaar Ministerie (OM). De buurvrouw treft het dochtertje in bed aan, maar verder is er niemand meer in de woning te vinden. ,,Wel wordt een zwarte leren jas gevonden. Het dochtertje verklaart later dat de jas van de onbekende man is.”

Sigarettenpeuk

In 1990 is uitvoerig onderzoek naar de moord gedaan en komen twee verdachten in beeld. Toch werd de zaak uiteindelijk niet opgelost. Het dossier bevat bewijsstukken die met de nieuwe onderzoeksmethoden van deze tijd misschien tot een doorbraak kunnen leiden. Zo werd in de woning een sigarettenpeuk aangetroffen. Het merk van die peuk kwam overeen met het pakje sigaretten dat in de leren jas zat.

Volledig scherm Miriam Sharon. © AD

In 2015 wordt besloten deze moord opnieuw te laten onderzoeken door het Haagse coldcaseteam. Bij het nieuwe onderzoek wordt een dna-profiel verkregen van die sigarettenpeuk en ook van een nagelschaartje dat in 1990 in beslag was genomen. Het dna dat op de sigaret wordt aangetroffen blijkt te matchen met één van de verdachten die in 1990 al in beeld was.

Dankzij het dna-spoor is de verdachte, Daniel E., nu via een reeks aanwijzingen aan de moord te linken. In de leren jas werd namelijk in 1990 ook een ticket gevonden van een kluisje in het bagagedepot van station Brussel, dat een aantal uren voor de moord bleek afgestempeld. In dat kluisje worden onder meer het identiteitsbewijs van verdachte en spullen met zijn vingerafdrukken erop aangetroffen. E. blijkt kort voor de moord zijn bagage bij het depot te hebben afgegeven en op 9 oktober, een dag na de moord, weer te zijn vertrokken uit België.

Quote Deze omstandig­he­den leiden tot de conclusie dat verdachte een man met een missie was De advocaat-generaal

Hoewel uit niets is gebleken dat verdachte en slachtoffer elkaar kenden, is E., volgens justitie, destijds vanuit Israël via Turkije en Brussel ‘linea recta’ naar de woning van Sharon gegaan. Anderhalf uur na zijn aankomst wordt de vrouw dood aangetroffen en was E. alweer vertrokken. ,,Deze omstandigheden leiden tot de conclusie dat verdachte een man met een missie was, en die missie had ten minste te maken met Miriam. En dat klopt dan weer helemaal met de verklaring van het dochtertje, die verklaarde dat de man zei dat hij ‘gestuurd’ was”, zo maakt de advocaat-generaal duidelijk in haar requisitoir.

Verjaringstermijn

De rechtbank veroordeelde E. destijds tot veertien jaar voor moord. De advocaat-generaal eiste bevestiging van het vonnis en hield vast aan de 14 jaar gevangenisstraf. Maar het hof stelde E. in 2019 op vrije voeten, omdat er op dat moment niet genoeg aanwijzingen waren voor moord.

In het hoger beroep acht het OM bewezen dat verdachte met voorbedachten raad naar Nederland is gekomen en Miriam heeft omgebracht. Bij de straf, die het OM tijdens de zitting begin september eiste, werd dan ook rekening gehouden met het overschrijden van de redelijke termijn voor de zaak.

Quote Hof wil niets zeggen over de betrokken­heid van de verdachte bij de doodslag

In 1990 gold voor doodslag namelijk nog een verjaringstermijn, die inmiddels is verlopen. Moord is volgens het hof niet bewezen en dus komt het nu niet tot een veroordeling van de verdachte, maar wordt hij vrijgesproken. Het OM wil dat het hof zich expliciet uitlaat over de vraag of het E. wel (mede)verantwoordelijk acht voor de dood van Sharon. ,,Maar doodslag is verjaard, daarom wilde het Hof niets zeggen over de betrokkenheid van de verdachte bij de doodslag.”

Dit tot ongenoegen van het OM, die dit verzoek deed ‘in het belang van de kinderen van Miriam Sharon, voor wie bovenop het verdriet om hun moeder nog immer de vraag leeft wie verantwoordelijk is voor haar dood.’

