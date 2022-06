Verdachte van schietpartij met spoed naar ziekenhuis na sprong uit flat in Den Haag

met videoDe verdachte van een schietpartij in de Haagse wijk Moerwijk is donderdagavond uit een flat gesprongen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de avond waren er schoten gehoord door bewoners op de Assumburgweg, vlakbij station Moerwijk. Bij de schietpartij raakte een man gewond.

De melding van de schietpartij op de Assumburgweg kwam iets voor 18.30 uur binnen. Er was door meerdere bewoners gebeld naar 112 in verband met gehoorde schoten. De politie ging met verschillende eenheden naar de locatie. De omgeving is afgezet met politielint.

Bij het schietincident was één man gewond geraakt. Hij liep zelfstandig de ambulance in, waarna hij is behandeld aan zijn verwondingen. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie vond een vuurwapen onder een voorwiel van een geparkeerde auto in de straat.

Omsingeld

Even later werd een woning omsingeld waar de verdachte zich mogelijk zou bevinden. Er kwam een arrestatieteam ter plaatse om de verdachte aan te houden. Omstreeks 20.00 uur zou de verdachte uit een flat zijn gesprongen.

Na de sprong kwam het ambulancepersoneel ter plaatse. Even later waren ook eenheden van de brandweer ter plaatse, omdat de verdachte nog op hoogte lag. Hij werd ter plekke behandeld. Daarna is de verdachte met een hoogwerker naar beneden gehaald voor verdere behandeling in de ambulance, waarna hij onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis is gebracht

Volledig scherm De verdachte sprong na een inval van het arrestatieteam uit een flat. © District8

Volledig scherm Na de melding van de schietpartij werd een man behandeld in de ambulance. © Jos van Leeuwen

Volledig scherm De woning waarin de verdachte zich mogelijk bevindt, is omsingeld. © District8

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.