Verdachte van steekpartij Beeklaan blijft liever in cel: ‘Hij zou geen energie meer hebben’

De strafzaak over een steekpartij op 25 november 2018 in een Haagse woning aan de Beeklaan, is vanmiddag op het laatste moment opgeschort, omdat de verdachte weigerde te verschijnen. Zijn advocaat vond dat de zitting gewoon kon doorgaan, omdat zijn cliënt Dimitri Z. toch niks zou zeggen, maar de rechters oordeelden anders.

Op zondagavond 25 november 2018 raakte een man zwaargewond toen hij in buik, borst en rug werd gestoken in een kamerverhuurbedrijf aan de Beeklaan. De dader vluchtte en enige tijd later werd Dimitri Z. (21) aangehouden. Hij heeft vanaf het begin ontkend iets met het incident te maken te hebben.

In de Haagse rechtbank zaten het slachtoffer van de steekpartij, de officier van justitie en de rechters klaar voor de behandeling van de zaak. Maar het bankje van de verdachte bleef leeg. ,,Mijn cliënt is teleurgesteld dat hij op basis van vermoedens al 9 maanden vastzit”, zei de raadsman. Dimitri Z. zou ‘geen energie meer hebben’ en ‘moe van alles’ zijn na een opname in het Pieter Baan Centrum.

Zwijgrecht

Hij wilde dat de zaak werd afgehandeld zonder dat hij er bij was. Ook de officier van justitie zag geen toegevoegde waarde in de aanwezigheid van de verdachte. Bij een inleidende zitting eerder was de verdachte ook al niet verschenen. Hij zou zich waarschijnlijk gaan beroepen op zijn zwijgrecht, meende het OM.

Quote Het is moeilijk om de waarheid onder ogen te zien Slachtoffer van de steekpartij.

De rechters trokken zich even terug voor beraad en besloten anders. Gezien ‘de ernst van de verdenkingen’ en de rapporten van deskundigen, willen de rechters de Hagenaar toch in de ogen kijken. Voor een volgende zitting geldt er ‘een bevel tot medebrenging’. Dan wordt hij dus uit zijn cel gehaald om naar de rechtbank te gaan, of hij dat nou wil of niet. Het slachtoffer reageerde laconiek op het afblazen van de zaak. ,,Ik had het wel van hem verwacht. Het is moeilijk om de waarheid onder ogen te zien.” Hij wenste de rechters een fijne dag en: ‘Werk ze nog’!