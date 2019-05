Verdachte van voorbereiden wraakactie tegen schutter Haagse shishalounge komt opnieuw vrij

Mustaf S., de schutter, is onlangs door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar wegens doodslag. In een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag schoot hij op 7 april vorig jaar een 17-jarige jongen dood. Aanleiding voor het geweld was een ruzie om een ballonnetje.



Hagenaar Jaqueson W. zou in april vorig jaar een plan hebben ontwikkeld om de schutter te doden. Mustaf F. was toen nog op vrije voeten. W. zou andere jongeren aangestuurd hebben om de schutter op te sporen. Bij W. vond de politie ook een gaspistool met munitie. W. werd begin dit jaar al op vrije voeten gesteld.



Hij belandde echter opnieuw in de cel omdat hij zich schuldig gemaakt zou hebben aan bedreiging en verzet bij een aanhouding. W. zei vandaag bij de Haagse rechtbank dat het om een akkefietje ging. ,,Iedereen kan aangifte tegen mij doen,en dan word ik weer naar binnen gegooid.” Zijn advocaat vroeg de rechtbank om het voorarrest van de Hagenaar opnieuw te schorsen. Dan zou hij voor zijn moeder kunnen zorgen.



De rechtbank ging daarmee akkoord. W. moet wel opnieuw een enkelband om, zodat de reclassering hem kan controleren. Volgens zijn advocaat was er helemaal geen sprake van een wraakactie.



Het is nog niet duidelijk wanneer deze zaak inhoudelijk wordt behandeld door de rechtbank.



