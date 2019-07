Verdachte van willekeurig steken hockeyer en hardloper in Den Haag boycot onderzoek

Tadeusz C. (41), die verdacht wordt van het willekeurig steken van een hockeyer en een hardloper in Den Haag, boycot het psychiatrisch onderzoek naar zijn geestesgesteldheid in het Pieter Baan Centrum. ,,U verspilt uw tijd hiermee”, zei hij vanmiddag tegen de Haagse rechtbank.

De rechtbank besloot in mei al dat C. geobserveerd moet worden in het Pieter Baan Centrum. Tijdens een nieuwe zitting vocht de Hagenaar dat besluit aan. ,,Ik laat de psychiaters niet in mijn individu kijken”, zei hij. Hij ondertekende, onder de ogen van de rechters, een officieel bezwaar tegen het voorgenomen onderzoek.

Op 6 februari zou C. in korte tijd twee mensen gestoken hebben in de buurt van de Van Alkemadelaan in Den Haag, bij hockeyclub Klein Zwitserland. Hij zou een 17-jarige jongen op een fiets in de arm gestoken hebben. Ook werd een hardloper aangevallen. Die zou in het gezicht zijn geraakt. Daarbij zou hij ook nog iemand anders bedreigd hebben.

Geen goedemorgen

Enkele dagen na de steekpartijen werd Tadeusz C. aangehouden. Tijdens de zitting verklaarde C. dat hem niets mankeert. ,,Ik ben iemand die vanaf zijn zestiende voor zichzelf heeft gezorgd”, legde hij de rechtbank uit. Hij snapt daarom niet dat hij in het Pieter Baan Centrum wordt opgenomen. Hij kondigde aan op geen enkele manier mee te werken aan het onderzoek in het centrum. ,,Ik zal ze er niet eens goedemorgen zeggen.”

De rechtbank verwierp echter zijn bezwaar tegen zijn opname, die de komende weken gaat plaatsvinden. In het Pieter Baan Centrum in Almere wordt gekeken of verdachten van ernstige delicten wel of niet lijden aan een geestelijke stoornis en daarom wel of geen TBS zouden moeten krijgen.