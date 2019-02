Verdachte vast voor steekpartijen in Benoordenhout

Het eerste slachtoffer was een 17-jarige jongen. Hij werd ter hoogte van hockeyclub Klein Zwitserland aan de Van Alkemadelaan in zijn arm gestoken. Hij is lid van de hockeyclub, maar had toevallig net die avond elders gesport. Zijn hulpgeroep werd op het trainingsveld van de hockeyclub gehoord, waarna de jongen te hulp werd geschoten.

Een kwartier later werd een hardloper neergestoken, een kilometer verder in de De Mildestraat, een zijstraat van de Van Alkemadelaan. De politie vermoedde vrijwel meteen dat het om dezelfde man ging. Hij sprak met een sterk Engels accent en zag er volgens de politie uit als een ‘alternativo'.

Gisteren werd rond het middaguur ook al een verdachte opgepakt. Dat was een 32-jarige Hagenaar. Hij verbleef in Sittard. Een paar uur na zijn aanhouding bleek hij onschuldig te zijn. De politie zette extra rechercheurs in en breidde de surveillance uit. Dat leidde tot de nieuwe aanhouding gisteravond in Den Haag. Meer details zijn niet bekend.

De hockeyclub besloot donderdagmorgen meteen haar leden te waarschuwen. Ook stelde ze toezicht in op de parkeerplaats. Ook voetbalvereniging HVV en tennisclub Leimonias houden extra toezicht. ,,Het incident was niet tegen de club gericht, maar we nemen zo’n incident zonder het te willen overdrijven, wel serieus. Zo zitten we er allemaal in’’, zegt Rutger Vermast, bestuurslid van hockeyclub Klein Zwitserland.

Waardering

Donderdag postte hij zelf uren op de parkeerplaats tot hij werd afgelost. ,,We merken dat er veel waardering voor is. Mensen kunnen hierdoor ook hun verhaal kwijt. Ze vertellen dat ze zich rot geschrokken zijn.’’

Ondanks de arrestatie van de verdachte, blijven de clubs voorlopig nog extra toezicht houden. ,,Er is een verdachte opgepakt. Zolang we niet zeker weten dat het dé verdachte is, nemen we geen enkel risico”, zei bestuurslid Rutger Vermast hierover al eerder. Hoe het met de hardloper gaat is niet bekend. De 17-jarige jongen is thuis. Naar verwachting zal hij geen blijvend letsel overhouden aan de steekwond.