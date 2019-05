Verdachte verliest veel bloed bij poging Haagse parfumerie te bestelen

Wat zich precies heeft afgespeeld in de winkel is nog onduidelijk. Op de vloer van de parfumwinkel ligt in ieder geval veel bloed van de verdachte. Ook ligt er een grote zak. Vermoedelijk probeerde hij hierin producten mee te nemen. In zijn poging de winkel te verlaten is hij gewond geraakt.



Volgens calamiteitensite Regio15 zou de dief in een worsteling zijn geraakt met het winkelpersoneel en hierbij de nodige verwondingen hebben opgelopen. Dit kan de politie niet bevestigen. ,,We zijn nog druk bezig met het onderzoek.”



Het incident trok tijdens de wekelijkse koopavond veel bekijks in de drukke winkelstraat.



