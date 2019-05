Verdachte vernieling zaak neef Reda N. vrij

De eigenaar van de zonnestudio is de neef van de beruchte crimineel Reda N.. Die zit een straf van bijna dertien jaar uit voor twee overvallen.



Het was de derde keer in korte tijd dat in zijn kring een incident plaatsvond. Er zijn geen verdachten opgepakt voor de andere incidenten. Dat ging om een aanslag op het reisbureau van N.'s vader. Ook de ijssalon van een ex-vriendin van Reda N. moest het ontgelden.



N. deed onlangs een verlofaanvraag.



