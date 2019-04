‘Verdachte Wassenaarse wietvilla's wil naar Griekenland vluchten’

De Wassenaarse wietkweker Stauros T. is volgens het Openbaar Ministerie van plan naar Griekenland te vluchten als hij vrij komt. Onder de vier andere verdachten in de wiet- en witwaszaak, is ook zijn vrouw en realityster Amanda B.

Het Openbaar Ministerie denkt dat T. (44) al sinds 2013 bezig is met het op grote schaal witwassen van geldbedragen. Liefst 1,7 miljoen euro is er sinds het begin van dat jaar op zijn rekening en die van zijn minderjarige zoon gestort. Dat geld zou hij onder meer hebben verdiend met grootschalige hennepteelt in drie Wassenaarse villa’s.

In zijn cel had T. illegaal de beschikking over een mobieltje, zo bleek gisteren tijdens een pro forma-rechtszitting. Volgens de officier van justitie gebruikte hij die om nieuwe bv.’s op te zetten en mensen te instrueren verklaringen op te stellen over geldbedragen. Uit afgetapte gesprekken zou verder blijken dat hij van plan was om met de auto naar Griekenland te vluchten. ,,Verdachte heeft toch niets meer in Nederland", aldus de officier van justitie. ,,In Griekenland heeft hij nog wel bedrijven en zeventien appartementen.”

Realityster

Inmiddels zijn naast T. nog vier verdachten in beeld bij het OM. Realityster Amanda B., de vrouw van T., is daar een van. Zij wordt verdacht van witwassen. Haar advocaat laat weten dat zij hiervan pas net op de hoogte is gesteld. ,,Ik heb met mijn cliënt afgesproken dat wij op dit moment geen commentaar geven.”

Vandaag bleek ook dat er twee schadevergoedingen zijn ingediend door de verhuurders van de kapitale villa's voor de ‘verbouwingen’ die nodig waren om de hennepkwekerijen aan te leggen. Totaal voor een bedrag van meer dan twee ton. Volgens de advocaat van T. zou één van de huiseigenaren echter op de hoogte zijn geweest van de wietteelt. En bovendien waren het ‘slooppanden’, zo meende hij.

Er moet nog een elftal getuigen worden gehoord in de zaak, waarvan er twee in Griekenland zouden wonen. De verhoren kunnen waarschijnlijk pas in juli en augustus afgenomen worden. Verder wordt nog een agenda die in de Bentley van T. werd gevonden onderzocht, evenals een notitieboekje met een kweekschema en telefoons. Tot de volgende zitting blijft T. nog vastzitten. De rechtbank denkt dat hij het onderzoek kan ‘verstieren’ en naar Griekenland zou kunnen vluchten. ,,Griekenland hoort wel bij de Europese Unie, maar u bent hier dan wel uit beeld”, aldus de rechter.

T. zelf ontkent vluchtplannen te hebben. ,,Ik heb helemaal geen banden met Griekenland. Al mijn familie is hier en ik ben in Nederland geboren.” De contante bedragen die op zijn rekening waren gestort, zouden bovendien afkomstig zijn uit een bedrijf dat hij destijds runde. Volgens zijn advocaat is hij ook niet meer bezig met het opzetten van bedrijven, maar wil hij in loondienst bij een bed-and-breakfast gaan werken en kan hij zich op het adres van zijn moeder inschrijven.