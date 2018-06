‘Verdachte wurgde cafébaas niet, hij viel op hem’

De doodsoorzaak van kroegbaas Lian Boel (52) uit Maassluis is volgens de advocaat van de verdachte Michael L. na drieënhalve maand nog steeds onduidelijk. De Rijswijker zou op zijn ex-schoonvader zijn gevallen, aldus de advocaat vandaag bij de regiezitting. Het OM gaat ervan uit dat het slachtoffer is gewurgd.

Op 13 maart werd Lian Boel dood gevonden in de woning van L. (47) aan de Doelenstraat in Rijswijk. Hij wordt ervan verdacht de vader van zijn ex-vriendin om het leven te hebben gebracht en zit sinds maart vast.

Tijdens de eerste rechtszaak gaf zijn advocaat toe dat hij met een ‘heel vreemd verhaal’ kwam. Toch zou het zo zijn gebeurd. Michael P. was vanuit de punt van het bed op het slachtoffer zijn gevallen en die was bewusteloos geraakt. In plaats van 112 te bellen had hij pillen ingenomen en was in foetushouding op het bed gaan liggen.

,,Tot op heden is er nog geen zekerheid over de doodsoorzaak van Lian Boel”, zei de advocaat. Maar het OM haalde radiologisch onderzoek aan, waaruit blijkt dat er ‘samentrekkend en omsnoerend geweld’ is gebruikt op de hals. Er zou gisteren ook een reconstructie in de woning plaatsvinden, maar Michael L. wil er nooit meer naar binnen.

De advocaat vroeg om de Rijswijker voorlopig vrij te laten. Maar de rechter oordeelde dat hij in de cel moet blijven. Niemand in Maassluis zou het begrijpen als hij vrij rondliep, meent de rechter. De dood van de baas van café ‘t Smitje had veel impact. De volgende zitting is 19 september.