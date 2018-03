Verdachten aangehouden voor bedreiging met vuurwapen bij kapperszaak

De politie kreeg gistermiddag de melding binnen dat er in de kapperszaak een vechtpartij gaande was, waarbij mogelijk geschoten was. Volgens getuigen kwamen twee mannen de zaak binnen, waarna één van hen een 25-jarige man uit Wateringen mishandelde. Hij raakte hierbij gewond en is later per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Ondertussen bedreigde de andere man de overige aanwezigen met een vuurwapen. Er ontstond een vechtpartij, waarna de verdachten er in een auto vandoor gingen. Getuigen gaven een signalement en kenteken door aan de politie, die de auto korte tijd later zag rijden op de Neherkade.



Nog voordat agenten een stopteken konden geven, stapte de bijrijder uit de auto. Na een korte achtervolging te voet kon hij worden aangehouden. Even later werd ook de bestuurder aangehouden.