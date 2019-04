Verdachten aanranding Chinatown nog vast

live twitter Haagse oberschop­pers Praag nog steeds verdacht van poging tot moord

13:52 De officier van Justitie in Praag vindt dat de Hagenaars Armin en Arash N, die vorig jaar in Praag een ober bijna doodsloegen, de man gecoördineerd hebben aangevallen waardoor deze zich niet kon verdedigen. Zij houdt daarmee vast aan poging tot moord. Verslaggever Victor Schildkamp is in de Tsjechische rechtbank en twittert mee. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel te volgen of via twitter.com/VSchildkamp