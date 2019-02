Verdachten brute overval met waterboarding vrijuit

Volgens het OM kwamen ze verhaal halen voor een diefstal van een partij drugs uit een opslagbox in de Shurgard in Delft. Ze zouden gedacht hebben dat het slachtoffer, dat werkte als manager bij het bedrijf, achter de diefstal zat. Maar de man wist van niets.

Dat een van de verdachten, een 44-jarige Amsterdammer, in de buurt van de woning was geweest, is voor de rechtbank onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid bij de overval. Dat hij gebruik maakte van de opengebroken box, is evenmin voldoende voor een veroordeling. Van de andere verdachte uit Spijkenisse was een DNA-spoor aangetroffen op een tiewrap waarmee de bewoner was vastgebonden. Ook dat bleek onvoldoende voor een veroordeling.