Verdachten dodelijke steekpartij bij cafetaria zijn minderjarig, waarom doet hun leeftijd er eigenlijk toe?

Politie houdt persoon aan na vondst vuurwapen bij Loevestein­laan in Den Haag, blijkt nepwapen

De politie heeft vrijdagmiddag in de omgeving van de Loevesteinlaan in Den Haag een persoon aangehouden omdat diegene een vuurwapen in de bosjes zou hebben gegooid. Later bleek het om een nepwapen te gaan.

3 februari