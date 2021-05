Verdachten fatale steekpartij Rijswijkseweg langer vast

video/update Twee steekpar­tij­en in ruim een uur tijd in Haagse wijk: jongen (17) overleden, jongen (14) zwaarge­wond

7 mei In de Haagse wijk Laak zijn gisteravond kort na elkaar twee steekpartijen geweest. Om 19.00 uur raakte een 14-jarige jongen zwaargewond toen hij werd neergestoken in de Thijssestraat. Nog geen anderhalf uur later stierf een tiener van 17 na nog een steekpartij op de Rijswijkseweg. In beide gevallen werden drie verdachten aangehouden. De politie onderzoekt of er een verband is.