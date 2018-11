Verdachten heftige woningoverval Rijswijk op vrije voeten

Video Iconisch koffiehuis­je op rails naar nieuwe plek

14:42 Ooit een rijksmonument gezien dat zich over rails verplaatste? Dat was vrijdag in Wassenaar het geval. Het iconische koffiehuisje aan de Buurtweg in het villadorp is 27 meter in noordoostelijke richting gerold. Bekende Wassenaarder Luc Blok gaat op de nieuwe plek zijn ijssalon Luciano open.