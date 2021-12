Verdachten krijgen tot 5 maanden cel voor opruiing en vernieling op de Vaillantlaan

Zeven jaar cel voor schietpar­tij na ruzie over ‘natte wiet’ op het Parijs­plein in Den Haag

Hagenaar Chris T. is woensdag tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld na een schietpartij op het Parijsplein in Den Haag 27 oktober vorig jaar. Hij schoot daar midden op straat in een winkelgebied een man in diens been tijdens een ruzie over - naar eigen zeggen - een halve kilo wiet die hij had besteld.

17:35