Verdachten martel-overval in Rijswijk blijven in cel

Beide verdachten, de 44-jarige Amsterdammer Heinrich S. en de 32-jarige Kenny J. uit Zuidland, ontkennen ook maar iets met de overval van doen te hebben. Hun avocaten vroegen gisteren in de rechtbank hen vrij te laten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van het proces. Ze zitten al sinds het voorjaar vast en hebben gezinnen te onderhouden. Een van hen kreeg van zijn werkgever onbetaald verlof, maar diens geduld raakt op.



De rechter meende gisteren dat de verdenking tegen de twee te ernstig is om hen nu al vrij te laten. Zo is dna van een van de twee verdachten op een tiewrap in de woning van het slachtoffer gevonden.



Bij de overval werd de Rijswijker in zijn eigen huis aan de Caan van Necklaan getaserd en aan het bed vastgebonden. Daarna kreeg hij kleding over zijn hoofd en werd hij gewaterboard. Zeker een kwartier lang onderging hij de martelingen, terwijl hem intussen gevraagd werd ‘waar het spul was’ en dat hij het snel moest zeggen ‘anders zouden de Colombianen komen’. Pas daarna waren de mannen overtuigd dat de manager niets wist en gingen ze ervan door. Volgens de politie, die een jaar onderzoek deed, waren het de twee verdachten die de overval uitvoerden.



Naar verwachting buigt de rechtbank zich begin volgend jaar over de zaak.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!